بعد زلزال الأمس في نابلس.. هل هناك زلزال مدمر قد يضرب فلسطين قريباً ؟

قال مدير مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك اليوم الأربعاء 8/2/2023 ، إن الهزة الأرضية التي ضربت فلسطين وكان مركزها نابلس أو على بعد 13 كم من شمال مدينة نابلس وبلغت قوتها من 3.7-4 على مقياس ريختر يمكن تصنيفها بأنها خفيفة أو ضعيفة.

وبين الدبيك أن الزلزال من الطبيعي حدوثه وذلك نتيجة وجود العديد من الصدوع الأرضية ، وعند حدوث أي زلزال في فلسطين يكون نتيجة نشاط زلزالي في طبريا والبحر الميت .

وأوضح الدبيك أن سبب الدمار الكبير الذي حدث في المنطقة يعود لأن هناك العديد من المباني الغير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى نوع التربة الذي لا يسمح للبناء ،معتبراً أن الانهيارات لها علاقة بتخطيط المدن.

وبشأن إمكانية وقوع زلزال مدمر في فلسطين بعد زلزال نابلس بالأمس ، قال لا أحد يستطيع أن يتوقع موعد ومكان حدوث زلزال ، مشيرا إلى أن الزلزال في تركيا ورغم الإمكانيات الكبيرة لم يتوقعه أحد.

وفي وقت لاحق، أوضح مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح في معلومات أولية أن "زلزالاً خفيفاً وقع يوم الثلاثاء في حدود الساعة 23:14 مساء، وكان بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.15 شمالا وخط طول 35.32 شرقا".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.