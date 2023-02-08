د. حمدونة يحذر من تفاقم معاناة الأسرى في ظل المنخفضات

أكد المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يعانون من نقص الاحتياجات الشتوية بسبب نقص الاحتياجات بسبب الاعتقالات المكثفة ومنع الزيارات والانتهاكات والمنخفضات ومصادرة ممتلكات الأسرى خلال التفتيشات والاقتحامات والنقليات الجماعية التى تستوجب متطلبات أكبر فى ظل البرد والمنخفضات الجوية.

وحذر د. حمدونة من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية بسبب منع الزيارات وعدم ادخال الاحتياجات ، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة ، ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي .

وأضاف د. حمدونة أن خلال المنخفض يعانون من انتهاكات السجان اليومية الذى يصادر كافة الحقوق الأساسية والانسانية ، ومن مشكلة الاكتظاظ في غرف وأقسام السجون نتيجة حملات الاعتقال غير المسبوقة بحق أبناء الشعب في كل محافظات الوطن ، ونتيجة برد الشتاء ونقص الاحتياجات من الأغطية والأحذية والملابس الشتوية فى ظل البرد الشديد .

واعتبر د. حمدونة أن الاعتقالات اليومية بالعشرات والاكتظاظ يزيد من معاناة الأسرى ، ويؤكد أن تصنيف السجون والمعتقلات الاسرائيلية غير بعيد من حيث المعاناة عن أسوأ السجون فى العالم في ظل تجاوز وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية لقرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية التي حددت مساحة معينة لكل أسير داخل السجن، ويزيد من العدد المحدد للأسرى فى كل غرفة حسب مساحتها .