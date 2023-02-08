كتيبة نابلس تستهدف دورية مشاة للاحتلال في شارع عسكر وتحقق إصابات مباشرة

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس عن تمكن مجاهديها من استهداف «دورية مشاة» لقوات الاحتلال على شارع عسكر بصليات كثيفة من الرصاص.

وأكدت كتيبة نابلس تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال.

فيما يلي البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم



وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ



بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة نابلس في تمام الساعة 02:50 فجر اليوم من استهداف «دورية مشاة» لقوات الاحتلال على شارع عسكر بصليات كثيفة من الرصاص وتحقيق إصابات مباشرة.



وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس



الأربعاء 8 فبراير 2023م