تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد المتوقعة في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء 8-2-2023 ، وعلى محركات البحث الالكترونية يواصل الالاف من المصريين والمتابعين في الدول العربية عبرها من أجل التعرف على تشكيل الأهلي ضد ريال مدريد المتوقعة وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في الحرص بشكل كبير على كتابة هذه المقالة التي من خلال تتعرفون على جميع تفاصيلها بما فيها موعد انطلاق المباراة واسم المعلق الرياضي الذي يعلق عليها علما انها هذه البطولة الكروية التي يتابعها الملايين من المشجعين تبث على بي ان سبورت الرياضية والقناة الرياضية المغربية وعن التفاصيل فهي :

تشكيلة الأهلي المصري ضد ريال مدريد اليوم

ونشير لكم في هذه الفقرة فقد وضعنا لكم تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد وهي على النحو التالي :

أولا: وفي خط الهجوم فقد جاء كل من اللاعب : بيرسي تاو (محمد شريف)، محمود عبد المنعم (كهربا).

ثانيا: وفي خط الوسط فقد جاء كل من اللاعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، أليو ديينغ.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد جاء: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

تشكيلة ريال مدريد ضد الأهلي المصري

وبعد المقدمة على الفور قمنا في وضع تشكيلة ريال مدريد التي يواجه بها الأهلي وهي على النحو التالي:

أولا: وفي خط الهجوم جاء : فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ثانيا: وفي خط وسط الملعب فقد جاء: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد جاء: كامافينجا، روديجر، ناتشو، كارفاخال.

رابعا: فيما يتولى حراسة المرمى: أندريه لونين.

موعد ريال مدريد ضد الأهلي المصري

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المغرب تنطلق مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري اليوم على ملعب (مولاي عبد الله) بدولة المغرب .

معلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ويعلق على مباراة الأهلي وريال مدريد المعلق الرياضي حفيظ دراجي ، وهو ما يضفي حماسة قوية وشديدة .

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة مباراة الأهلي وريال مدريد

كما ونشي لكم إلى تردد قناة بي ان سبورت الرياضية التي تعرض مباراة الأهلي ضد ريال مدريد وهو التالي: التردد: 12064، والاستقطاب: أفقي ، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5.