تشكيلة ريال مدريد ضد الأهلي المصري اليوم الأربعاء 8-2-2023 ضمن منافسات نصف نهائي كاس العالم للأندية 2023 ، وتنطلق هذه المباراة النارية مساء هذا اليوم وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية فيما يبحث الآلاف من المواطنين في منطقتنا العربية عن تشكيل فريق الأهلي ضد ريال مدريد وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي نتحدث بها حول هذا الموضوع بالإضافة إلى معلومات أخرى حول هذه المباراة النارية التي تعرض على العديد من القنوات الرياضية العربية وسط استعداد كبير من المشجعين لمشاهدتها والتعرف على الفائز الذي يلعب مع الهلال السعودي في المباراة النهائية بعد تغلبه على فلامنغو البرازيلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين .

تشكيلة ريال مدريد ضد الأهلي المصري اليوم الأربعاء 8-2-2023

وبعد المقدمة على الفور قمنا في وضع تشكيلة ريال مدريد التي يواجه بها الأهلي وهي على النحو التالي:

أولا: وفي خط الهجوم جاء : فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ثانيا: وفي خط وسط الملعب فقد جاء: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد جاء: كامافينجا، روديجر، ناتشو، كارفاخال.

رابعا: فيما يتولى حراسة المرمى: أندريه لونين.

تشكيلة الأهلي المصري ضد ريال مدريد اليوم

ونشير لكم في هذه الفقرة فقد وضعنا لكم تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد وهي على النحو التالي :

أولا: وفي خط الهجوم فقد جاء كل من اللاعب : بيرسي تاو (محمد شريف)، محمود عبد المنعم (كهربا).

ثانيا: وفي خط الوسط فقد جاء كل من اللاعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، أليو ديينغ.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد جاء: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

موعد ريال مدريد ضد الأهلي المصري

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المغرب تنطلق مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري اليوم على ملعب (مولاي عبد الله) بدولة المغرب .

معلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ويعلق على مباراة الأهلي وريال مدريد المعلق الرياضي حفيظ دراجي ، وهو ما يضفي حماسة قوية وشديدة .