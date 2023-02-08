كتب ياسر صالح ..اعتقال فلسطيني حاول القيام بعملية استشهادية في العفولة

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد هذا الخبر في كتاب "إرهاب الانتحاريين خلال سنوات المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية" صفحة "250"، الصادر عن مركز المعلومات للاستخبارات وللإرهاب: "خرج أحد سكان جنين وهو طالب في الثانوية صباحًا حاملًا حقيبة فيها عبوة ناسفة من منطقة جنين باتجاه العفولة بسيارة (مونيت) وحين تجاوزت إحدى السيارتين لحاجز سالم في منطقة محطة الشرطة بالعفولة شك به ضابط الشرطة وأوقفه وحين اعتقاله حاول المخرب تفجير العبوة ولكن ضابط الشرطة استطاع أن يوقف انفجار العبوة".

وورد في الكتاب: "اعترف المخرب الانتحاري في التحقيق أنه أراد أن ينفذ عملية انتحارية بمكان يغص بالسكان بالعفولة وقال إنه عضو بالجهاد الإسلامي في فلسطين وأخذ العبوة من محمود طوالبة "النورسي" مع تعليمات لكيفية عمل العبوة الناسفة".

وورد الخبر كذلك في صحيفة القدس العربي الصادرة يوم الخميس بتاريخ 12/07/2001م في الصفحة الخامسة: "وفي مدينة العفولة الشمالية قالت الشرطة أن فلسطينيًا يحمل حقيبة أثار شكوكها".

وقال ياكوف بوروفسكي رئيس الشرطة الشمالية لراديو إسرائيل: "أثناء القبض عليه حاول الإرهابي تفجير القنبلة ولكن لحسن الحظ لم تنفجر وأُلقي القبض عليه".

وأضافت: "أن الرجل جاء من بلدة جنين بالضفة الغربية، وفي الأيام الأخيرة صعدت إسرائيل من إجراءات الاستعداد الأمني خشية مواجهة جديدة من التفجيرات الفلسطينية وشددت الإجراءات الأمنية عند مداخل المطار في تل أبيب مما عطل الحركة المرورية".

وورد الخبر في صحيفة هآرتس الصادرة يوم الخميس بتاريخ 12/07/2001م، في صفحتها الأولى: "تم إحباط عملية انتحارية في العفولة، ألقت الشرطة القبض على شاب يحمل عبوة ناسفة".

للعلم الأسير المجاهد/ جهاد جودت جرار هو من نال شرف محاولة تنفيذ العملية الاستشهادية في العفولة.