إعلان الطوارئ في تركيا لـ3 شهور ..وارتفاع ضحايا الزلزال  لـ6234 قتيلا

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا، وارتفاع عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال لـ5775.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجه صباح اليوم لمنطقة وقوع الزلزال للاطلاع على الأوضاع ميدانيا. وأعلن خبراء الزلازل عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا.

في أثناء ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من زلزال ولاية قهرمان مرعش، ليدخل بذلك حيز التنفيذ..