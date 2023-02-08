أجمل دعاء الاسراء والمعراج 2023 – 1444 هـ - pdf

أجمل دعاء الاسراء والمعراج 2023 – 1444 هـ بصيغة pdf ، ومع اقتراب العد التنازلي لإحياء الذكرى السنوية لهذه المناسبة الدينية وهي ليلة من أعظم الليالي يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة في وضع دعاء الإسراء والمعراج حيث رأينا في هذا التوقيت عمليات بحث الآلاف على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى هذا الدعاء ونشير إلى أن هذه الحادثة قد جرت ليلاً سنة 621م ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية كما وجهزت المساجد في جميع أنحاء دول العالم جميع المستلزمات من أجل احياؤها وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة .

أجمل دعاء الاسراء والمعراج 2023 – 1444 هـ

ولقد وضعنا لكم دعاء الاسراء والمعراج ، وهو التالي: أولا: وفي الدعاء الأول : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني من دعاء الاسراء والمعراج ، اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

ثالثا: وفي الدعاء الثالث من دعاء الاسراء والمعراج ، اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

رابعا: وفي الدعاء الرابع من دعاء الاسراء والمعراج ، يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

خامسا: وفي الدعاء الخامس ، من دعاء الاسراء والمعراج ، يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

سادسا: وفي الدعاء السادس من دعاء الاسراء والمعراج ، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

سابعا: وفي الدعاء السابع من دعاء الاسراء والمعراج ، اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

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رسائل تهنئة بالأسراء والمعراج

أولا: في الرسالة الاولى ، كل عام والأمة الاسلامة بألف خير.

ثانيا: في الرسالة الثانية ، شاهد نبينا الجنات وعرج لسابع سماء جعلنا وإياكم من أهل الجنة أجمعين.

ثالثا: في الرسالة الثالثة ، زادت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج المصطفى إلى سدرة المنتهى متباركين.

رابعا: في الرسالة الرابعة ، فاحت رائحة الزهور العطرة تهنئ بمسرى أبيها الرسول.

خامسا: في الرسالة الخامسة ، غردت الطيور فرحة بمسرى أبيها الرسول.

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