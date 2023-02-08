تفاصيل سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وصبيحة هذا اليوم تم رصد ما يزيد عن خمسة آلاف عملية بحث الكترونية على جوجل الشهير في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التعرف على أسعار الذهب في الأردن وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نتحدث عن الجديد فيها حيث وصل في عيار 21 أمس عند مستوى 37.35 دينار أردني وعن باقي التفاصيل فقد جاء التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 ، عيار 24عند مستوى 42.83 دينار وما يعادل 60.38 دولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 ، عيار 22 عند مستوى 39.26 دينار عند مستوى 55.35 دولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 ، عيار 21 عند مستوى 37.48 دينار عند مستوى 52.83 دولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 ، عيار 18 عند مستوى 32.12 دينار عند مستوى 45.28 دولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 ، عيار 14 عند مستوى 24.98 دينار عند مستوى 35.22 دولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 ، عيار 12 عند مستوى 21.42 دينار $30.19

اسعار أوقية الذهب 1,332 دينار عند مستوى 1,878 دولار

اسعار جنيه الذهب 299.82 دينار $422.64

اسعار كيلو الذهب 42,831 دينار $60,376

اسعار الذهب في الاردن اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

كما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 فبراير 42.68 37.35 32.01 24.90 21.34

6 فبراير 42.66 37.33 31.99 24.88 21.33

5 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

4 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

3 فبراير 42.55 37.23 31.92 24.82 21.28

2 فبراير 43.62 38.17 32.72 25.45 21.81

1 فبراير 44.56 38.99 33.42 25.99 22.28

31 يناير 44.00 38.50 33.00 25.66 22.00

30 يناير 43.85 38.37 32.89 25.58 21.92

29 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99





وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-2-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .