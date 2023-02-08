سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:36 ص
08 فبراير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء المصنعية ، ويبحث مئات الآلاف من المهتمين والمستهلكين عبر جوجل الشهير وغيره  من أجل التعرف على أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم بالأسواق ونجدد كتابة هذه الأسعار يوميا في سلسلة مقالات عدة يقوم فلسطين اليوم الاخباري على نشرها عبر صفحاتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يترتب على الجميع من الان المتابعة وهو التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا دمشق : 381,000 ، مبيع: 386,000

سعر غرام الذهب في سوريا في حلب شراء: 381,000 ، مبيع: 386,000

سعر غرام الذهب في سوريا ادلب شراء: 381,000، مبيع: 383,000

سعر غرام الذهب في سوريا في الحسكة ، شراء: 384,000 ، مبيع: 387,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22       بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21       بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18       بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14       بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12       بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة        بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب   بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو   بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 151,680 ليرة $60.38

سعر الذهب عيار 22  139,041 ليرة $55.35

اسعار الذهب عيار 21 132,723 ليرة $52.83

اسعار الذهب عيار 18 113,762 ليرة $45.28

سعر الذهب عيار 14  88,480 ليرة   $35.22

سعر الذهب عيار 12  75,840 ليرة   $30.19

اسعار أوقية الذهب     4,717,249 ليرة       $1,878

اسعار جنيه الذهب      1,061,786 ليرة       $422.64

اسعار كيلو الذهب      151,680,037 ليرة    $60,376

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 24

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

7 فبراير        151,171     132,278     113,380     88,184       75,586

6 فبراير        151,055     132,176     113,293     88,116       75,527

5 فبراير        150,651     131,823     112,990     87,880       75,325

4 فبراير        150,667     131,837     113,002     87,889       75,333

3 فبراير        150,712     131,876     113,036     87,916       75,356

2 فبراير        154,501     135,191     115,877     90,126       77,250

1 فبراير        157,812     138,088     118,361     92,057       78,906

31 يناير       155,796     136,325     116,849     90,881       77,898

30 يناير       155,324     135,912     116,495     90,606       77,662

29 يناير       155,801     136,329     116,853     90,884       77,901

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023

وفي نهاية المقالة التي تتحدث عن سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء المصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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