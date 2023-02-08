سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء المصنعية ، ويبحث مئات الآلاف من المهتمين والمستهلكين عبر جوجل الشهير وغيره من أجل التعرف على أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم بالأسواق ونجدد كتابة هذه الأسعار يوميا في سلسلة مقالات عدة يقوم فلسطين اليوم الاخباري على نشرها عبر صفحاتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يترتب على الجميع من الان المتابعة وهو التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا دمشق : 381,000 ، مبيع: 386,000

سعر غرام الذهب في سوريا في حلب شراء: 381,000 ، مبيع: 386,000

سعر غرام الذهب في سوريا ادلب شراء: 381,000، مبيع: 383,000

سعر غرام الذهب في سوريا في الحسكة ، شراء: 384,000 ، مبيع: 387,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22 بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21 بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18 بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14 بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12 بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 151,680 ليرة $60.38

سعر الذهب عيار 22 139,041 ليرة $55.35

اسعار الذهب عيار 21 132,723 ليرة $52.83

اسعار الذهب عيار 18 113,762 ليرة $45.28

سعر الذهب عيار 14 88,480 ليرة $35.22

سعر الذهب عيار 12 75,840 ليرة $30.19

اسعار أوقية الذهب 4,717,249 ليرة $1,878

اسعار جنيه الذهب 1,061,786 ليرة $422.64

اسعار كيلو الذهب 151,680,037 ليرة $60,376

سعر غرام الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 24

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

وفي نهاية المقالة التي تتحدث عن سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 8-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء المصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .