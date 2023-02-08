بعد انتشال امرأة حامل.. حصيلة جديدة للشهداء الفلسطينيين ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا

أعلن أحمد الديك مستشار وزير الخارجية اليوم الأربعاء 8/2/2023 ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في سوريا وتركيا لـ 64 شهيداً بينهم 19 شهيدا من تركيا وخاصة بعد أن أنقذت الطواقم المتخصصة الشاب أمجد القاضي من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا وهو بخير، في حين تم الإعلان عن وفاة زوجته الحامل في الشهر التاسع،

وبين الديك خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم أن عدد الشهداء في سوريا ارتفع لـ 45 شهيداً، موضحاً أنه تم انتشال 8 مواطنين من مخيم الرمل وصفت إصابتهم بالمتوسطة وجاري البحث عن 6 مفقودين في المخيم .

وتابع ، نحن نتحدث عن كارثة ولدينا مشكلة لمن هدمت منازلهم أو تشققت فنحن على تواصل معهم في المناطق المنكوبة ، وخاصة طلبتنا في تركيا حيث تم حل مشكلة 8 طلاب تم توجيههم إلى مراكز الإيواء.

وناشد كافة المواطنين والطلاب في سوريا وتركيا لاتباع التعليمات التي يتم الإعلان عنها لتفادي وقع الخسائر.