بالفيديو الهلال السعودي يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي كأس الأندية

تأهل الهلال السعودي، مساء أمس الثلاثاء، إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي (3-2)، على ملعب طنجة.



وسجّل سالم الدوسري أول هدفين للهلال من ركلتي جزاء في الدقيقتين 4 و45+9، وأضاف لوسيانو فييتو الهدف الثالث للزعيم في الدقيقة 70، فيما أحرز بيدرو هدفي فلامنجو في الدقيقتين 20 و90+1.



وهذه هي أول مرة يصعد فيها الهلال للمباراة النهائية، بعد مشاركته في البطولة للمرة الثالثة، لينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد والأهلي المصري.

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية: