بالفيديو الهلال السعودي يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي كأس الأندية

تأهل الهلال السعودي، مساء أمس الثلاثاء، إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي (3-2)، على ملعب طنجة.
وسجّل سالم الدوسري أول هدفين للهلال من ركلتي جزاء في الدقيقتين 4 و45+9، وأضاف لوسيانو فييتو الهدف الثالث للزعيم في الدقيقة 70، فيما أحرز بيدرو هدفي فلامنجو في الدقيقتين 20 و90+1.
وهذه هي أول مرة يصعد فيها الهلال للمباراة النهائية، بعد مشاركته في البطولة للمرة الثالثة، لينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد والأهلي المصري.
🔝#فهد_الهلال.. والأمجـاد تشهد لـه 😍💙#الهلال_في_كأس_العالم pic.twitter.com/tPIxKyuxUC— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 7, 2023
وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية: