أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 8فبراير 2023- سعر الذهب بالدينار الأردني

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات صباح الأربعاء 8 فبراير/شباط 2023، توازيا مع صعود المعدن النفيس عالمي، حيث واكبت أسواق الذهب المحلية في الأردن ارتفاع المعدن الثمين في الأسواق العالمية، عقب تراجع "النفيس" أمس في تداولات بداية الأسبوع.

سعر الذهب في الأردن اليوم

زاد سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم إلى 42.77 دينار (60.29 دولار) مقابل 42.66 دينار، في نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وصعد سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن إلى 37.42 دينار (52.75 دولار) مقابل 37.33 دينار في آخر تداولات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 إلى 32.08 دينار (45.22 دولار)، مقارنة بـ 31.99 دينار بآخر تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 299.39 دينار (422.04 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1330 ديناراً (1875 دولارا).

تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير/ كانون الثاني في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1873.00 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو شهر أمس الثلاثاء، وضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وكانت أسعار الذهب تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير/ كانون الثاني الماضي على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وسيتابع المشاركون في السوق عن كثب خطاب باول لمعرفة ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى تشديد كبير بعد بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي.

والذهب حساس لأسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1596.53 دولار.