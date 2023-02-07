أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8 فبراير 2023- سعر الذهب بالجنيه المصري، من المواضيع التي يبحث عنها المواطن المصري، حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم في مصر، خلال تعاملات الأربعاء 8 فبراير/ شباط 2023، توازياً مع صعود المعدن النفيس في السوق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خاصة فيما يتعلق بسعر الشراء لليوم الثالث على التوالي في السوق المحلية، عقب يومين من التراجع، وسط ترقب لتحركات الدولار في السوق المحلية، مع تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة.

كان البنك المركزي المصري أبقى الخميس الماضي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلا في بيان: إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3%.

كما أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25%، فيما يأمل تجار بالسوق أن يحرك قرار "المركزي" المبيعات.

ويؤدي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر إلى صعود سعر الذهب المحلي المقوم بالدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

صعد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم إلى 1948.5 جنيه للشراء فيما بقي عند 1960 جنيها للبيع، مقابل 1942.5 جنيه للشراء و1960 جنيها للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق وفقا لبيانات موقع "آي صاغة".

وزاد سعر غرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 1461.50 جنيه للشراء وظل عند 1470 جنيها للبيع، مقابل 1931.5 جنيه للشراء و1948.5 جنيه للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1705 جنيهات للشراء وظل عند 1715 جنيها للبيع، مقابل 1700 جنيه للشراء و1715 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وهذه الأسعار دون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة. ومع المصنعية فإن سعر الغرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

بقي سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة عند 14740 جنيها، وهو نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

وكشفت بيانات المجلس العالمي للذهب أن المصريين أنفقوا 2.2 مليار دولار على شراء الذهب خلال عام 2022 .

وحدد المجلس العالمي في تقرير حديث أسباب ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال 2022، إلى 2.2 مليار دولار، مؤكداً أن السبب الرئيسي يرجع لانخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، خلافاً لانخفاضه في مارس/ آذار الأمر الذي دفع الطلب على الذهب للارتفاع.

أضاف التقرير الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن الذهب يعد ملاذا آمنا للتحوط من التضخم، ومع انخفاض قيمة الجنيه المصري تضاعف الطلب على الذهب في الربع الرابع من 2022 بنحو 83% إلى 4.4 طن.

تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير/ كانون الثاني في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1873.00 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو شهر أمس الإثنين. وضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وكانت أسعار الذهب تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير/ كانون الثاني الماضي على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وسيتابع المشاركون في السوق عن كثب خطاب باول لمعرفة ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى تشديد كبير بعد بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي.

والذهب حساس لأسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1596.53 دولار.