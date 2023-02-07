"الدفاع المدني بغزة" يتعامل مع (43) مهمة خلال المنخفض الجوي

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، حصيلة المهام التي قامت بها طواقمها منذ بداية المنخفض الجوي أمس الإثنين وحتى مساء الثلاثاء.

وفي تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بينت المديرية العامة، أن طواقمها نفذت 43 مهمة وهي:(3) عمليات شفط مياه متجمعة، (1) سحب مركبات، (3) تعامل مع حرائق و (9) إسعاف مواطنين، و(10) إزالة أشجار ولوحات، و(17) تأمين منازل".

وأكدت المديرية أن كافة أطقم الدفاع المدني في حالة استنفار وتأهب للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين في حال الاحتياج للمساعدة الاتصال عبر الرقم المجاني (102)