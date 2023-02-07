ارتفاع حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال في تركيا وسوريا لـ 62

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 62، بعد انتشال عائلة مكونة من أربعة أفراد.

وأعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، انتشال جثامين المواطنين: محمد حجو وزوجته وابنيه أحمد ويوسف، في مدينة غازي عنتاب التركية.

وفي سوريا، أعلن سفير دولة فلسطين سمير الرفاعي انتشال جثة اللاجئ الفلسطيني مروان عباس رينو من تحت الأنقاض في مخيم الرمل.

وأوضح الرفاعي، أن ستة مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في المكان.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 18 حتى الآن، بالإضافة إلى 44 من أبناء شعبنا في سوريا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس، بقوة بلغت 7.8 درجة، أكثر من 6250 قتيلا، وآلاف المصابين.

وحتى الساعة، بلغت الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 4544 قتيلًا، فيما تجاوز عدد الجرحى العشرين ألفًا.

أما في سوريا، فقد قُتل 1712 شخصًا وأُصيب 3640 آخرون.