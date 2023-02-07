هل قرر برشلونة بيع نجمه الشاب "أنسو فاتي"؟

بينت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الثلاثاء، الحالة الوحيدة التي ستدفع برشلونة، لبيع مهاجمه الشاب أنسو فاتي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن فاتي يسعى للحصول على دور أكبر في برشلونة منذ عودته من الإصابة، وهو ما لم يحدث بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبينت الصحيفة أن برشلونة يحتاج لبيع بعض لاعبيه في الصيف، للهبوط بفاتورة الرواتب، وتوفير السيولة اللازمة لعقد صفقات جديدة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تمسك برشلونة باللاعب، الذي يعتبر مستقبل النادي، إلا أن عرضا بقيمة 100 مليون يورو لضمه، سيكون مرضيا للجميع.

وارتبط اسم فاتي بالرحيل عن برشلونة، الصيف المقبل، في ظل اهتمام بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد.

وختمت:"مثل هذا المبلغ سيحل الكثير من المشاكل لبرشلونة، كما سيمنح اللاعب فرصة للانتقال إلى فريق آخر يشارك فيه باستمرار".

ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2027، بشرط جزائي قيمته مليار يورو.