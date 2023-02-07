بينهم 5 أطفال: أكثر من 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 7/2/2023، أن أكثر من 900 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، من بينهم المعتقلة رغد الفني و5 أطفال".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن المعتقلين الإداريين يقبعون بشكل أساس في ثلاثة سجون، هي: عوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى"

وأشار إلى أن ‏الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم، بواقع 2409 أوامر.

وبين نادي الأسير أن أكبر المعتقلين الإداريين سنّاً هو المعتقل جمال النسر (76 عامًا)، مشيراً إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى في الأسر سنوات.

ولفت إلى أن ‏أكثر من 80 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال"