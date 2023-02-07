18 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال24 ساعة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 18 عملا مقاوما، من ضمنها 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع المواجهات في 9 نقاط.

وفي القدس اندلعت مواجهات في كل من مخيم قلنديا وحاجز مخيم شعفاط، كما اندلعت في خربثا المصباح ومستوطنة بسجوت في رام الله.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال على حاجز بيت فوريك وحي المساكن الشعبية ومستوطنة شافي شمرون بنابلس.

كما أطلقوا النار على حاجز الجلمة في جنين وبرقين بشكل متكرر، ومستوطنة كرمي تسور في الخليل.

واندلعت مواجهات في برقين بجنين، والعوجا بأريحا، ومخيم العروب وبيت أمر في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة اشتباكات متكررة وإطلاق نار والقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة برقين، وإطلاق النار على حاجز الجلمة.

كما شهدت إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام حي المساكن الشعبية وعلى حاجز بيت فوريك ومستوطنة شافي شمرون في محافظة نابلس، ومستوطنة كرمي تسور في الخليل.