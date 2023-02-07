ما هو مقياس ريختر الذي يقيس الزلازل..؟

لازالت تركيا وسوريا تعدان الضحايا والمصابين جراء الزلزال المدمر الذي ضربهما، وأدى لوفاة وإصابة الآلاف من السكان فضلاً عن آلاف المباني المتضررة.

ففي السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزال مُدمر بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر جنوب وسط تركيا وشمال غرب سوريا تسبب في سقوط المباني واندفاع فرق الإنقاذ للعثور على ناجين بين الأنقاض ووسط عاصفة ثلجية مستمرة في العديد من الأماكن.

وقدرت التقارير الأولية عدد القتلى بأكثر من 4000 شخص مع مئات الآلاف من الإصابات، في كارثة إنسانية وقعت في منطقة ممزقة منذ أكثر من عقد بسبب الاضطرابات المدنية والحروب الأهلية وأزمة اللاجئين.

ووفق خبراء الزلازل، فقد بلغ حجم الزلزال 7.8 على مقياس ريختر ووقع على بعد حوالي 33 كيلومترًا من مدينة غازي عنتاب، وعلى عمق حوالي 18 كيلومترًا.

طبيعة الزلزال

تنقسم القشرة الأرضية إلى صفائح تكتونية تتحرك باستمرار وببطء وغالبًا ما تتآكل أطرافها بسبب الاحتكاك. وعندما يتغلب الضغط على حافة الصفائح، يحدث زلزال يطلق الطاقة في الموجات التي تنتقل عبر قشرة الأرض، مما يؤدي إلى الشعور بالاهتزاز.

تُستخدم شبكة من أجهزة الرصد الزلزالي لتسجيل الزلازل التي تقوم الدول بتثبيتها في أجزاء مختلفة من أراضيها وتكون مرتبطة بشبكات الاتصال والأقمار الاصطناعية مع تسجيل كل جهاز قياس زلازل فردي وقياس حركة الأرض في موقعه.

يتم تثبيت جهاز قياس الزلازل بشكل آمن على سطح الأرض، فعندما تهتز الأرض، تهتز الوحدة بأكملها باستثناء الكتلة الموجودة في الوسط، ليسجل الحركة النسبية بينه وبين بقية الجهاز، وبالتالي يسجل حركة الأرض.

مقياس ريختر

يُنسب مقياس ريختر إلى العالم الأمريكي تشارليز فرانسيس ريختر الذي اخترعه وسجله في معمله عام 1935، وأجرى عليه تطويرات وتحديثات لاحقة.

يُشار إلى مقياس ريختر باسم ML هو مقياس لوغاريتمي، حيث تمثل كل درجة زيادة في الحجم بمقدار عشرة أضعاف. وهكذا ، فإن زلزالًا قوته 7 على مقياس ريختر له 10 أضعاف قوة واحدة مقاسة 6. تمت معايرة المقياس عن طريق تحديد صدمة بحجم 0 كصدمة تنتج (على مسافة 100 كم) بسعة قصوى تبلغ 1 ميكرون باستخدام جهاز قياس الزلازل وود أندرسون.

مع تثبيت المزيد من محطات قياس الزلازل في جميع أنحاء العالم، أصبح من الواضح أن الطريقة التي طورها ريختر كانت صالحة تمامًا فقط لنطاقات تردد ومسافة معينة، وبالتالي، تم تطوير مقياس درجة العزم (المشار إليه باسم Mw).

فإن درجة العزم هي كمية مادية تتناسب مع الانزلاق على الصدع مضروبة في مساحة سطح الصدع الذي ينزلق. وبالتالي، فهي مرتبطة بإجمالي الطاقة المنبعثة في الزلزال.

يوفر هذا المقياس تقديرًا أكثر دقة للحجم، خاصةً عندما يرتفع المقياس أعلى.

يتسبب الزلزال في درجات مختلفة من الاهتزازات، اعتمادًا على مدى عمق موقعه على قشرة الأرض ومدى بُعده عن مركز الزلزال.

يمكن أن تكون الزلازل ذات الحجم المنخفض أكثر شدة إذا كانت موجودة في أرض ضحلة أو إذا كانت المنطقة التي تحدث فيها بها تربة أكثر رخوة، وما إلى ذلك.

يتدرج مقياس ريختر من درجة واحدة إلى 10 درجات من الناحية النظرية، لكن لم تُسجَّل 10 درجات على هذا المقياس في تاريخ الزلازل.

ويتفاوت إحساس البشر بدرجات الزلازل طبقًا لمستواها على مقياس ريختر، فبينما لا يشعر الإنسان عادة بالدرجتين الأولى والثانية، فإنه يحس بالزلازل وتأثيرها إذا وصلت إلى درجة 3 فما فوق، أما الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة فهي غالبًا مدمرة.