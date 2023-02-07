سبب وفاة غدير البرجس- من هي غدير البرجس، لا يزال خبر وفاة الفاشينستا الكويتية الشهيرة غدير البرجس ، يتصدر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للاهمية والمتابعة التي كانت تحظي بها غدير البرجس من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة العنصر النسائي المتواجد دائما في المشاركة والمتابعة والتعليق لدي نشاطات والاعمال التي تنشرها غدير البرجس عبر منصات التواصل الاجتماعي، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن السيرة الذاتية لـ غدير البرجس وسبب وفاة غدير البرجس الفاشينستا الكويتية.

من هي غدير البرجس

وغدير البرجس تعتبر من الشخصيات العربية المشهورة في عالم الأزياء و الموضة، والتي لها عدد كبير من المتابعين والمعجبين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في بلاد الخليج العربي، لهذا سنتعرف مع بعض متابعين الكرام عن السيرة الذاتية لـ غدير البرجس في النقاط التالي التي وضعناها لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"

غدير البرجس ويكيبيديا

1- الاسم كامل: غدير البرجس

2-الجنسية: كويتية

3-مواليد: 1992

4- العمر: 30عام

5- المهنة: فاشينستا الأزياء و الموضة

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من هي غدير البرجس ويكيبيديا

وغدير البرجس، لديها عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الانستقرام، ويتفاعل المعجبين دائما مع منشوراتها واعمالها في عالم الأزياء والموضة، الأمر الذي جعل منها شخصية عربية مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا، نظراً لتميز والاهتمام الفعلي في كافة جوانب الموضة والازياء وفقاً لكافة متابعين لها على الدوام.

#غدير_البرجس يا حبيبتي هي الله يغفر لها ويرحمها .. ويجعل ما اصابها اعظم لأجرها وأرفع لمنزلتها .. من اطيب الناس والله مره حزنت عليها .. — Ghada 🦋♊️ (@GhadaAlghoraibi) February 6, 2023

وفاة غدير البرجس

وأمس الإثنين6/2/2023م، أعلنت دلال البرجس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، وفاة غدير البرجس بعد مكوثها عدة أيام في المستشفى.

وقالت دلال البرجس في تويتر :" "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس".

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سبب وفاة غدبر البرجس

وفور الإعلان عن وفاة غدير البرجس حتي بدء المتابعين لـ غدير البرجس السؤال حول سبب وفاة غدير البرجس، وهو ما سنوضح لكم متابعين الكرام في مقالنا الذي حمل عنوان سبب وفاة غدير البرجس- من هي غدير البرجس، وفقد جاء سب وفاة غدير البرجس وفقاً لبنت عمها دلال البرجس، أن سبب وفاة غدير البرجس هو وجود الماء على الرئة والصدر ودخولها العناية المركزة، ما جعل الأطباء يعجزون عن إنقاذها وغادرت الحياة.

اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر والنار و عاملها بما أنت أهَلْه ولا تعاملها بما هي أهَلْه.

اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك،فاغفر لها وارحمها إنك غفور رحيم. #غدير_البرجس pic.twitter.com/nLE6SfAvB9 — nora alshaheen (@Nora_alshaheen) February 6, 2023

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