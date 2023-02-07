تركيا: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 4544

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء 7/2/2023، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 4544.

وذكرت الإدارة، في بيان صحفي، أن الإصابات ارتفعت إلى 26 ألفا و751 مصابا، مشيرا إلى حدوث 422 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية قهرمان مرعش.

ولفت البيان إلى مشاركة 59 ألفا و971 شخصا في جهود البحث والإنقاذ، بينهم 3251 قدموا من 65 دولة.

وأكد البيان إرسال 4 آلاف و764 مركبة (آليات ثقيلة وشاحنات، ورافعات) للمناطق التي ضربتها الزلازل، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.