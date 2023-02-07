بن غفير يوعز برفع عدد الأسلحة المرخصة

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء /2/2023، أن ما يٌسمى وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال المتطرف "إيتامار بن غفير يحرض على قتل الفلسطينيين من خلال ترخيص السلاح.

وأفادت المصادر العبرية، أن "بن غفير" أوعز لقسم ترخيص الأسلحة النارية بتسريع عمليات منح تراخيص الأسلحة النارية ورفع عددها من 2000 ترخيص إلى 10000 ترخيص شهريًا.

ووفقاً للمصادر فإن بن غفير يزعم مساعي ترخيص السلاح لمواجهة العمليات الفدائية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعداً في الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين بإطلاق النار واستهدافهم بشكل مباشر.