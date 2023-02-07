رام الله: تعطيل المدارس وتأخير الدوام للموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية

قررت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء 7/2/2023، تعطيل الدوام المدرسي وتأخير دوام الموظفين ليوم غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منخفضاً جوياً ماطراً، ورياح شديدة، منذ يومين، ينحسر يوم الخميس وفق مختصين.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: أنه في ضوء حالة عدم الاستقرار في الظروف الجوية، وبعد التشاور مع لجان الطوارئ في المحافظات والدفاع المدني والأرصاد الجوية، ووزارة التربية والتعليم، فقد تقرر تعطيل الدوام في جميع المدارس ليوم غد الأربعاء، وتأخير دوام الوزارات والمؤسسات إلى الساعة التاسعة.