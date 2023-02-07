وفد من حركة حماس بينهم الدعاليس يغادر غزة للمشاركة في محادثات القاهرة

قالت مصادر إعلامية، أن وفداً يضم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، وعضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، غادرا القطاع عبر معبر رفح البري في طريقهما إلى القاهرة".

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن هذا الوفد سيلتحق بوفد آخر من حماس بالخارج برئاسة إسماعيل هنية، سيصل الأربعاء، إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية رسمية.

وتجري القاهرة محادثات مع قيادات فلسطينية للتباحث حول القضية الفلسطينية والمستجدات على الأرض، والعدوان الصهيوني على شعبنا.

وكان وفد من حركة الجهاد الإسلامي يرأسه القائد الأمين العام زياد النخالة، أجرى لقاءات مع المسؤولين المصريين على مدار الأيام الماضية.

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، اللقاءات بالإيجابية والأخوية، مبيناً أن المباحثات ركزت على أمرين رئيسين، الأول يتعلق بكيفية مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة، والثاني تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة هذه الحكومة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار الحصار.