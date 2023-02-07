خبيرة جيولوجية توضح ما جرى بشأن زلزال تركيا وسوريا..!

تسبب الزلزال المدمر في تركيا وسوريا في مقتل وإصابة الآلاف في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وزادت الكارثة بعد توابع الزلزال الإضافية.

وحسب البيانات الرسمية، فقد تم تسجيل حدث "غازي عنتاب" باعتباره زلزالًا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتم تصنيفه على أنه زلزال كبير، وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة.

وقالت خبيرة الجيولوجيا من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) جيسيكا تورنر ، إن المنطقة تقع في اجتماع ثلاثي بين الصدوع ، تسمى منطقة صدع الأناضول ، حيث تتجمع الصفائح الأفريقية والأناضولية والعربية معاً، ومما يزيد من مخاطر الزلازل المدمرة، إنها، ايضاً، منطقة مكتظة بالسكان، مما يزيد من خطر الدمار والخسائر في الأرواح.

سبب الزلزال

تحتوي قشرة الأرض على أجزاء متعددة تسمى الصفائح التكتونية، والتي يمكن أن تتحرك، وفي بعض الأحيان عندما ينزلق أحدهما ضد الآخر، يمكن أن يتراكم الضغط من الاحتكاك، وإذا كان الضغط يتراكم بدرجة كافية، فقد يتسبب ذلك في اهتزاز صفيحة عبر جارتها، مما يؤدي إلى حدوث زلزال، في هذه الحالة بالذات، كانت الصفيحة العربية تحتك بصفيحة الأناضول.

وحول الزلزال في تركيا وسوريا، أوضحت تورنر: "تستمر الهزات الارتدادية الآن دون توقف”. “ومع كل هزة ارتدادية تأتي ، فإنها لا تزال ستهز هذه الهياكل غير المستقرة لإحداث المزيد من الضرر.

وأضافت أن توابع الزلزال كانت قوية بشكل خاص في هذه الحالة، كما شبهت ما حدث بقرع الجرس، حيث يتبع الرنين الطويل المتناقص أول صوت قوي مع تلاشي الحلقة الأولية، مشيرة إلى أن هذا الجرس، مع ذلك ، استمر في الرنين بصوت عالٍ بشكل غير عادي.

ويتوقع علماء الزلازل عادةً أن تكون الهزات الارتدادية أضعف بحوالي 10 مرات من الزلزال الأصلي ، والذي كان في هذه الحالة سيكون حوالي 6 على مقياس ريختر.

وبدلاً من ذلك ، كانت الهزات الارتدادية بقوة 7.5 على مقياس ريختر – تقريبًا مثل قوة الزلزال الأصلي.

وبينت أن هذه الهزات الارتدادية القوية ضربت منطقة شمال الزلزال الرئيسي، مما تسبب في ضرب القوة المدمرة للمباني المتضررة بالفعل من اتجاه مختلف ، مما أدى إلى تفاقم الضرر. وأضاف تورنر: “إنه زلزال كبير جدًا ، لذا يمكن أن تستمر الهزات الارتدادية لأيام وربما أسابيع”

وأضافت ان هناك مخاطر أخرى تلوح في الأفق، مثل الاحتمال المخيف من التميع ، حيث يتسبب الاهتزاز الزلزالي في جعل الأرض الصلبة تتصرف مثل السائل.

وقالت تورنر: “إنه فقط يجعل الأرض غير مستقرة حقًا”.

وأشارت إلى أن التميع هو أحد الأسباب التي تجعل الزلازل في مناطق مثل مكسيكو سيتي ، التي بنيت على قاع بحيرة جافة ، شديدة الخطورة: “إنه ليس سائلًا في الواقع – ولكنه يعمل كسائل ويمكن للأشياء أن تغرق بسهولة أكبر. “