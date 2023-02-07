زلزال تركيا.. توقعات بارتفاع عدد المتضررين بأكثر من 23 مليون شخص

قد يصل عدد المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى "23 مليون شخص، بينهم 1.4 مليون طفل"، وفقًا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.
أكد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أديلهيد مارشان،، في اجتماع للمنظمة عقد في مدينة جنيف السويسرية، أن التحدي الحالي يكمن في تلبية الاحتياجات على الحدود السورية ـ التركية.
وأضاف المسؤول في الصحة العالمية، أن تركيا "لديها قدرة قوية على الاستجابة للأزمة".
وأشار مارشان، إلى أن المنطقة الحدودية السورية - التركية "تواجه أزمة إنسانية منذ سنوات، ويضاف كارثة الزلزال إليها.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت الصحة العالمية، أنها سترسل إمدادات طارئة للمناطق المنكوبة، تشمل الإمدادات الطبية واحتياجات العمليات الجراحية.
وعبر بيان، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم، أن أكثر من 285 هزة ارتدادية ضربت تركيا منذ الزلزال القوي صباح أمس، الذي بلغ قوته 7.6 على مقياس ريختر، مؤكدةً ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و549 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 21 ألفا و103،