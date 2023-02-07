زلزال تركيا.. توقعات بارتفاع عدد المتضررين بأكثر من 23 مليون شخص

قد يصل عدد المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى "23 مليون شخص، بينهم 1.4 مليون طفل"، وفقًا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.

أكد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أديلهيد مارشان،، في اجتماع للمنظمة عقد في مدينة جنيف السويسرية، أن التحدي الحالي يكمن في تلبية الاحتياجات على الحدود السورية ـ التركية.

وأضاف المسؤول في الصحة العالمية، أن تركيا "لديها قدرة قوية على الاستجابة للأزمة".

وأشار مارشان، إلى أن المنطقة الحدودية السورية - التركية "تواجه أزمة إنسانية منذ سنوات، ويضاف كارثة الزلزال إليها.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الصحة العالمية، أنها سترسل إمدادات طارئة للمناطق المنكوبة، تشمل الإمدادات الطبية واحتياجات العمليات الجراحية.