غزة: تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء نظرًا لسوء الأحوال الجوية السائدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدراسة ليوم غد الأربعاء 8 فبراير 2023 في كافة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة ورياض الأطفال، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة في ظل سوء الأحوال الجوية السائدة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن قرار تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي، جاء بناءً على توصية لجنة الطوارئ المركزية المتعلقة بالظروف الجوية المتوقعة.

وتتأثر جميع الأراضي الفلسطينية، بمنخفض جوي قطبي، منذ يوم الاثنين الماضي، مصحوبًا بعواصف رعدية وبرقية مع غزارة في الامطار وسرعة رياح.