محكمة الاحتلال تحددًا موعدًا لعقد جلسة النظر بإخلاء الخان الأحمر

حددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لعقد جلسة النظر لاخلاء الخان الأحمر في القدس المحتلة.

ووفق ما أوردته القناة 14 العبرية، فقد قررت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس في الأول من أيار/ مايو المقبل".

وفي وقت سابق الاسبوع المنصرم، أجلت محكمة الاحتلال إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس مدة 4 أشهر.

وذكر الاعلام العبري، أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" طالبت المحكمة العليا تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر بالقدس المحتلة لـ4 أشهر أخرى، للمرة التاسعة.

وزار الخان الأحمر، يوم الاثنين الماضي، نحو 30 دبلوماسيًا أوروبيًا بينهم ممثلون عن القنصليات البريطانية والايرلندية والألمانية والفرنسية، وغيرها، داعين للضغط على الاحتلال لوقف هدم القرية.

الجدير بالذكر أن نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، يعيشون خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، فيما تجددت مخاوف أهالي القرية بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.