أهالي نابلس تشيّع جثمان الشهيد الفتى حمزة الأشقر

شيع أهالي نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى حمزة الأشقر (17 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى رفيديا، عقب مراسم عسكرية، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية.

وأضافت أن ذوو الشهيد ألقوا نظرة الوداع عليه في منزلهم بالمخيم، ثم انطلق موكب التشييع إلى مقبرة المخيم لمواراته الثرى، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وأعلنت الصحة، فجر اليوم، عن استشهاد الفتى الأشقر متأثرا بإصابته برصاصة في وجهه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس، ليرتفع عدد الشهداء لـ 42 شهيدا، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة منذ بداية العام الجاري.