مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي السعودي ضد الخلود الآن HD الثلاثاء 7-2-2023 ويستعد الفريقين السعوديين من وبكل حماسة شديدة إلى خوض غمار هذه المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي حيث عكف فريق الموقع على نشر هذه السطور التي تمكنكم بكل سهولة من مشاهدة مباراة الأهلي والخلود بث مباشر التي تتم على قنوات سعودية محلية منها قناة SSC الرياضية المشفرة كما أن المتابعين للدوري بدأوا من الآن في الاستعداد من أجل مشاهدتها وتأتي هذه المقالة التي وزعناها على معظم المنصات الرقمية ضمن الجهود التي نعكف عليها طوال الأسبوع في نشر جميع مباريات الدوري وهي تحظى باهتمام واسع وبقوة وسعى فريق فلسطين اليوم الاخباري جاهدا على كتابة التفاصيل وهي التالي .

مشاهدة بث مباراة الأهلي السعودي ضد الخلود الآن HD

حيث ارفقنا في هذه الفقرة رابط مشاهدة بث مباراة الأهلي السعودي ضد الخلود الآن HD وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــا وما يميز الموقع الرياضي المرفق في أنه يعرض جميع المباريات بجودة عالية وبدون تقطيع ، وعن توقيت اطلاقها فهو.

وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة تنطلق مباراة الأهلي السعودي ضد الخلود على ملعب استاد ملعب نادي الحزم .

بث مباراة الأهلي ضد الخلود اليوم

وهنا وضعنا لكم تشكيلة فريق الأهلي السعودي التي يواجه بها نظيره الخلود في الدرجة الأولى من الدوري السعودي وهو :

أولا: في حراسة المرمى ، محمد الربيعي.

ثانيا: في خط الدفاع، عبد الباسط هندي - باستوس - فهد الحمد.

ثالثا: في خط الوسط، زياد الجهني - إياد مدني - هشام فايق - هيثم عسيري.

رابعا: في خط الهجوم ، رياض بودبوز - عبد الله المقرن - سلمان المؤشر.

ونشير إلى أن فريق الأهلي السعودي ، يمتلك 37 نقطة ، بعد أن تعرض مؤخرا إلى هزيمة مباغتة من الاخدود بأربعة اهداف مقابل هدف ، بينما يحتل الخلود المركز السابع برصيد 27 نقطة .

بث مباراة الأهلي السعودي HD

كما وارفقنا لكم تردد قناة SSC الرياضية على عرب سات وهي تعرض مباراة الأهلي والخلود بث مباشر بدون تقطيع وهو التالي :

أولا: القمر الصناعي: عرب سات.

ثانيا: تردد: 12418.

ثالثا: معدل الترميز: 27500.

رابعا: الاستقطاب أفقي.

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مع او ضد استبعاد امارال عن لقاء الخلود بسبب عدم اكتمال الجاهزيه 🤔💚.#الاهلي pic.twitter.com/wWXAQS0zWq — سعد بن عبدالله 🇸🇦 (@saad_bn20) February 6, 2023

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي السعودي ضد الخلود الآن HD الثلاثاء 7-2-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، كما ويمكنكم التعرف على الفائز بعد لعب تسعين دقيقة .