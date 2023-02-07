مؤتمر فلسطينيي أوروبا يدعو لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا

في إطار النداءات العاجلة لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا، دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا (منظمة أوروبية مستقلة)، اليوم الثلاثاء، المؤسسات والهيئات الفلسطينية والعربية والإسلامية في أوروبا، إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم والإسناد للمتضررين الزلزال.
وثمّن مؤتمر فلسطينيي أوروبا، في بيان له، جميع "الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة العائلات الفلسطينية التي تضررت من الحادث الأليم الذي نزل بالمنطقة".
وتقدم بواجب التعازي والمواساة لعائلات ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا والمناطق المجاورة، والذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين، إضافة إلى آلاف الجرحى والمشردين.
يشار إلى أن مناطق جنوب تركيا، تعرضت لزلزل، امس، بلغ قوته 7.5 على مقياس ريختر على عمق 18 كيلو متر، مخلفًا ما يزيد عن ألف 762 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 12 ألفاً.
كما وطال ارتداد هذا الزلزال مناطق في شمال سوريا، ترك نحو ألفا و293 قتيلا، ونحو ألفين و500 جريح، من بينهم 22 فلسطينيًا.