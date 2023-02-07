مؤتمر فلسطينيي أوروبا يدعو لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا

في إطار النداءات العاجلة لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا، دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا (منظمة أوروبية مستقلة)، اليوم الثلاثاء، المؤسسات والهيئات الفلسطينية والعربية والإسلامية في أوروبا، إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم والإسناد للمتضررين الزلزال.

وثمّن مؤتمر فلسطينيي أوروبا، في بيان له، جميع "الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة العائلات الفلسطينية التي تضررت من الحادث الأليم الذي نزل بالمنطقة".

وتقدم بواجب التعازي والمواساة لعائلات ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا والمناطق المجاورة، والذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين، إضافة إلى آلاف الجرحى والمشردين.