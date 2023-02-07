المؤتمر الشعبي الفلسطيني يدعو لتقديم المساعدات العاجلة لمتضرري زلزال تركيا

دعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج (منظمة أهلية دولية)، اليوم الثلاثاء، الجهات الدولية المعنية بضرورة تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، فجر أمس.

وقال هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في تصريح صحفي، "نتابع حيثيات هذا المصاب فيما يتعلق بالضحايا الفلسطينيين، وتقديم الدعم للعائلات الفلسطينية المتضررة، سواء في الأراضي التركية أو المخيمات الفلسطينية في سورية".

وأضاف أن المؤتمر الشعبي يواصل جهوده في تقديم الدعم الإنساني لأبناء فلسطين في مخيمات الشتات، مثمنًا جهود المؤسسات الفلسطينية في الخارج، والتي تداعت لمساندة العائلات الفلسطينية المتضررة جراء الزلزال.

يشار إلى أن مناطق جنوب تركيا، تعرضت لزلزل، امس، بلغ قوته 7.5 على مقياس ريختر على عمق 18 كيلو متر، مخلفًا ما يزيد عن ألف 762 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 12 ألفاً.

كما وطال ارتداد هذا الزلزال مناطق في شمال سوريا، ترك نحو ألفا و293 قتيلا، ونحو ألفين و500 جريح، من بينهم 22 فلسطينيًا.