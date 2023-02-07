"فلسطين" تشارك في إغاثة المنكوبين جراء الزلازل في سوريا وتركيا

أكدت "هيئة فلسطين للأغاثة والتنمية" مشاركتها في أعمال الإغائة، والإنقاذ في الشمال السوري، على إثر الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وأوضح موسى قرعاوي مسؤول العمل الخيري في الهيئة إن عمليات الاغاثة مستمرة ومكثفة في أماكن حدوث الزلزال في شمال غرب سورية، والتي أصبحت منطقة منكوبة، وسط مناشدات للعالم بالإسراع في تقديم المساعادات.

وقال قرعاوي، إن هناك العديد من المنظمات الإنسانية تعمل على إغاثة المنكوبين، ومنها منظمات من الداخل الفلسطيني المحتل، والتي تقدم جهودا مشكورة وجبارة في عمليات الإنقاذ.

وأضاف أن من بين المؤسسات الفلسطينية "جمعية الاغاثة 48" و"جمعية طريق الحياة" و"جمعية خير أمة".

وأشار مسؤال الهيئة، إلى أن الكثير من العائلات السورية والفلسطينية موجودة حتى الان تحت الأنقاض، وهناك صعوبة بالغة في عمليات إنقاذهم، بسبب نقص المعدات، مشيراً إلى أن الأهالي يقومون بانتشال أقاربهم بمعدات بسيطة، في ظل عجر طواقم الدفاع المدني على احتواء الكارثة.

إلى ذلك، من المقرر أن يتوجه فريق فلسطيني تابع للسلطة الفلسطينية، غدا الأربعاء، للتدخل والاستجابة العاجلة إلى تركيا وسوريا، لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال المدمر.

وقال عماد الزهيري مدير عام "الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي" ، إن فريق "دولة فلسطين" يتضمن 64 خبيرا من الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومن الأطباء والمهندسين كذلك، مبينًا أن فريق فلسطين سينقسم إلى قسمين الأول سيتوجه إلى سوريا والثاني إلى تركيا بنفس التوقيت.

وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا نحو 55 فلسطينيًا، ولا تزال الأعداد قابلة للزيادة، لا سيما مع تواصل عمليات الانقاذ تحت الأنقاض.