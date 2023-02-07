سرايا القدس تزف مؤسس كتيبة عقبة جبر الشهيد ثائر مقيطي

زفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مؤسس سرايا القدس - كتيبة عقبة جبر الشهيد ثائر خالد عوضات مقيطي (28 عاماً) ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا .

واعتبرت سرايا القدس، في بيانها العسكري، ارتقاء الشهيد القائد ثائر عوضات ورفاقه الأبطال في مواجهة شرسة، امتداداً للمواجهة مع الاحتلال المجرم في كل الساحات وتأكيداً على الاستمرار في خيار الجهاد والمقاومة.

إليك نص بيان سرايا القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

بكل الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة أريحا، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى علياء المجد والخلود، الشهيد القائد البطل ثائر خالد عوضات مقيطي (28 عاماً) مؤسس سرايا القدس - كتيبة عقبة جبر، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح برفقة ثلة من مقاتلي كتائب الشهيد عزالدين القسام أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم عقبة جبر.

إن ارتقاء الشهيد القائد ثائر عوضات ورفاقه الأبطال في مواجهة شرسة تعتبر امتداداً للمواجهة مع الاحتلال المجرم في كل الساحات وتأكيداً على الاستمرار في خيار الجهاد والمقاومة.

لقد حمل الشهيد البطل ثائر ورفاقه الشهداء على عاتقهم وصية إخوانهم ممن سبقوهم إلى الجنان، والذين أشعلوا نار المواجهة مع المحتل وفي مقدمتهم الشهيد القائد جميل العموري مجدد الاشتباك ومؤسس كتيبة جنين، لتصبح كتائبنا المظفرة تؤرق الاحتلال من جنين إلى نابلس وطوباس وطولكرم وبلاطة والخليل حتى أريحا.

إننا في سرايا القدس، نؤكد أن دماء الشهداء الأطهار الذين قضت مضاجع الاحتلال ستبقى وقوداً لمزيد من العنفوان والتصدي وستتحول إلى لعنة تطارد الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى دحره عن أرضنا فلسطين.

التحية كل التحية لأهلنا الصامدين الصابرين في أريحا وفي ضفتنا الباسلة والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى البواسل. سلاحنا مشرع وجهادنا مستمر في كل الساحات.



