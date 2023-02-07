قضى 19 عاما بالسجن

القائد النخالة يهنئ الأسير المحرر أحمد أبو جزر بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:23 م
07 فبراير 2023
زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
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هنأ القائد زياد النخالة ، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر أحمد أبو جزر الذي أطلق سراحه يوم الجمعة الفائت بعد قضاء 19 عاما في سجون العدو الصهيوني.

ووصل وفد قيادة الحركة للقاهرة، اليوم، إلى قطاع غزة متوجهاً الآن لزيارة منزل الأسير المحرر أحمد أبو جزر برفح و أداء واجب العزاء والمواساة بفقيد الأسرة الإعلامية الزميل الصحفي فادي عبيد.

وافرجت قوات الاحتلال عن الأسير أبو جزر، من معبر بيت حانون "إيرز"، وكان في استقباله قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي ومجاهدي سرايا القدس وعائلة الأسير.

 

 

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