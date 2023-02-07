الديك: الخارجية تتابع غرق قارب قبالة سواحل جزيرة ليسڤوس اليونانية

أفاد أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة تتابع غرق قارب جديد بعد أن اصطدم بصخور جزيرة ليسڤوس اليونانية.

وأضاف الديك أن السفارة في اليونان، تتابع هذه المأساة الجديدة، إذ تم إنقاذ 16 شخصًا من مجموع 41 شخصًا كانوا على متن هذا القارب، كما تم انتشال 3 جثث من البحر حتى الآن.

وأشار إلى أن جنسيات المهاجرين غير معروفة حتى اللحظة والعمل جار للتأكد من وجود مواطنين فلسطينيين على متنه أم لا.

وأوضح الديك، أنه وفقًا للمعلومات التي توفرت لسفارتنا في اليونان، بشأن حادثة غرق القارب قرب جزيرة ليروس قبل أيام، تبين عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متنه.

ولفت أن الوزارة ستعلن عن أية تفاصيل جديدة بهذا الخصوص.