وفاة الطبيبة اثير السبهان – تفاصيل النبأ كاملة

وفاة اثير السبهان – تفاصيل سبب وفاة الطبيبة السعودية اثير السبهان في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعبر موقع جوجل الشهير يبحث المئات من المواطنين في المملكة عن الإجابة التي توصلهم بصورة مباشرة إلى طبيعة المرض الذي الم بها في المقابل قام فريق فلسطين اليوم الاخباري على الفور في نشر التفاصيل المرفقة بالفيديو والصور في السطور التي تلي هذه المقدمة حيث عرف عنها بطيابتها الإنسانية واخلاقها العالية بين الجمهور والمرضى الامر الذي دفعهم في تقديم واجب العزاء عبر حساباتهم الرقمية وهي على النحو التالي:

سبب وفاة اثير السبهان

وعن تفاصيل وفاة أثير السبها الطبيبة السعودية التي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي فقد توفت اليوم جراء تعرضها لوعكة صحية تدهورت صحتها على اثرها في الفترة الأخيرة واجلسها على سرير المرض لأسابيع عدة . عن واجب العزاء الخاص بالنساء يكون بالمستشفى بمبنى التشريفات الدور الأرضي من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءً.

موعد دفن اثير السبهان

وتم الاعلان بشكل رسمي عن تشيع جثمان الطبيبة اثير السبهان وهو بعد صلاة العصر من مسجد الملك خالد يام الحمام ، فيما سيشارك في جنازتها مواطنين وشخصيات طبية ومن وزارة الصحة .

من هي اثير السبهان ويكيبيديا

وفاة الطبيبة اثير السبهان

سعود علق : لا حول ولا قوة الا بالله فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة زميلتنا الدكتورة أثير السبهان نسأل الله العلي العظيم ان يتغمدها بواسع رحمته ويعوضها عن شبابها الجنهانا لله وانا اليه راجعون"

ابتهال العتيبي علقت : " أفجعني و أحزنني خبر وفاة زميلة الدفعة #أثير_السبهان . أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها و يتقبلها قبولاً حسناً و أن يرفع منزلتها و يعوضها شبابها في جنات النعيم ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

#أثير_السبهان

لا حول ولا قوة الا بالله

فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة صديقتنا وحبيبتنا الدكتوره أثير السبهان نسأل الله العلي العظيم ان يتغمدها بواسع رحمته ويعوضها عن شبابها الجنه ويصبر اهلها

انا لله وانا اليه راجعون — Johara AlSubaie (@johara_awaad) February 7, 2023

د. ديمة العتيق علقت على وفاة الطبيبة اثير السبهان : " إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقها لمحزونون. فجعنا اليوم بخبر وفاة زميلة الدفعة ذات القلب الطيب والعمل المخلص، طبيبة الطوارئ أثير السبها اللهم أرحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وأربط على قلوب أهلها وأحبابها، واجعل علمها وعملها في الطب شفيعًا لها ".

د. سارة عبد الرحمن علقت : " لا حول ولا قوة الا بالله فجعت اليوم بخبر وفاة زميلة الدراسة و استشارية الطوارئ دكتورة اثير السبهان. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها و يربط على قلوبهم ".

عبدالله علق على وفاة اثير السبهان : الجميع في طوارئ مستشفى الملك فيصل التخصصي حزين و يتذكر مواقفها و حسن خُلقها و تعاملها الحسن، اللهم جازها عن عملها و رعايتها لمرضاها خير الجزاء أضعاف مضاعفة ، إنا لله و إنا إليه راجعون ".