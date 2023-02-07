من هي اثير السبهان الطبيبة السعودية - طبيعة المرض

من هي اثير السبهان طبيبة الطوارئ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض السعودية ، وقبل دقائق من اليوم الثلاثاء 7-2-2023 تم الإعلان وبشكل رسمي عن وفاة اثير السبهان وسط أجواء من الحزن الذي غم على اصدقاؤها وزملاءها وافراد عائلتها فيما تصدر اسمها على قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي منها موقعي الفيسبوك وتويتر حيث بدأ النشطاء في تقديم التعازي داعين بأن يرحمها الله عزوجل ولقد سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الموضوع بالإضافة إلى معلومات أخرى في السطور التي تلي ذلك .

من هي اثير السبهان الطبيبة السعودية

ولقد وضعنا لكم معلومات عن الطبية اثير السبهان ، وهي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ، عرف عنها بمساعدتها للمرضى وابتسامتها الطيبة ، وتوفت اليوم ، ويتم دفنها بعد صلاة العصر من مسجد الملك خالد بام الحمام.

سبب وفاة اثير السبهان

وعن تفاصيل وفاة أثير السبها الطبيبة السعودية التي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي فقد توفت اليوم جراء تعرضها لوعكة صحية تدهورت صحتها على اثرها في الفترة الأخيرة واجلسها على سرير المرض لأسابيع عدة . عن واجب العزاء الخاص بالنساء يكون بالمستشفى بمبنى التشريفات الدور الأرضي من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءً.

موعد دفن اثير السبهان

وتم الاعلان بشكل رسمي عن تشيع جثمان الطبيبة اثير السبهان وهو بعد صلاة العصر من مسجد الملك خالد يام الحمام ، فيما سيشارك في جنازتها مواطنين وشخصيات طبية ومن وزارة الصحة .

اثير السبهان ويكيبيديا

وفاة الطبيبة اثير السبهان

سعود علق : لا حول ولا قوة الا بالله فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة زميلتنا الدكتورة أثير السبهان نسأل الله العلي العظيم ان يتغمدها بواسع رحمته ويعوضها عن شبابها الجنهانا لله وانا اليه راجعون"

ابتهال العتيبي علقت : " أفجعني و أحزنني خبر وفاة زميلة الدفعة #أثير_السبهان . أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها و يتقبلها قبولاً حسناً و أن يرفع منزلتها و يعوضها شبابها في جنات النعيم ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

#أثير_السبهان

لا حول ولا قوة الا بالله

فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة صديقتنا وحبيبتنا الدكتوره أثير السبهان نسأل الله العلي العظيم ان يتغمدها بواسع رحمته ويعوضها عن شبابها الجنه ويصبر اهلها

انا لله وانا اليه راجعون — Johara AlSubaie (@johara_awaad) February 7, 2023

د. ديمة العتيق علقت على وفاة الطبيبة اثير السبهان : " إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقها لمحزونون. فجعنا اليوم بخبر وفاة زميلة الدفعة ذات القلب الطيب والعمل المخلص، طبيبة الطوارئ أثير السبها اللهم أرحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وأربط على قلوب أهلها وأحبابها، واجعل علمها وعملها في الطب شفيعًا لها ".

د. سارة عبد الرحمن علقت : " لا حول ولا قوة الا بالله فجعت اليوم بخبر وفاة زميلة الدراسة و استشارية الطوارئ دكتورة اثير السبهان. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها و يربط على قلوبهم ".

عبدالله علق على وفاة اثير السبهان : الجميع في طوارئ مستشفى الملك فيصل التخصصي حزين و يتذكر مواقفها و حسن خُلقها و تعاملها الحسن، اللهم جازها عن عملها و رعايتها لمرضاها خير الجزاء أضعاف مضاعفة ، إنا لله و إنا إليه راجعون ".