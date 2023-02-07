أين يمكن الاختباء لحظة وقوع الزلزال ؟

أصبح الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا محط اهتمام المواطنين في العالم أجمع وخاصة بعد الخسائر البشرية الكبيرة ، دفعهم للتساؤل عن أفضل الاماكن للاختباء لحظة الزلازل ، وخاصة اذا ما كنت في المنزل او العمل؟

في الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الاهتزاز ماذا تفعل :

1-ابتعد سريعا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط.

2- انتبه للأشياء المتساقطة من المواقد والمداخن، وتركيبات الإضاءة، والأشياء المعلقة على الحائط والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح.

3- إذا كنت في المطبخ فأوقف تشغيل الموقد بسرعة.

4-إذا كنت في السرير، فامسكه وابق هناك، واحم رأسك بوسادة.

من غير المرجح أن تتعرض للإصابة وأنت في مكانك. قد يتسبب الزجاج المكسور على الأرض في حدوث إصابات إذا مشيت أو تدحرجت على الأرض.

أنت أكثر أمانا تحت الطاولة.

ابتعد عن النوافذ والجدران الخارجية، وابق في المبنى ولا تستخدم المصاعد.

لا تحاول الخروج من الحمام لأن ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق والسقوط.

وعندما يتوقف الاهتزاز يمكنك الخروج من الحمام.