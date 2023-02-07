رابط استمارة تسجيل المتطوعين doha expo 2023 للمشاركة في اكسبو الدوحة 2023

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رابط مباشر.. استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023

رابط مباشر.. استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023 الدوحة قطر، برنامج المتطوعين في برنامج قطر اكسبو في الدوحة 2023، يهدف إلى دور العمل التطوعي في المجتمعات، كما يهدف إلى تحويل الأراضي القاحلة والصحراء إلى أراضي خضراء يملؤها الأشجار والزراعة حتى تستفيد منها الدولة والأشخاص، وهذا العمل يحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة من جميع أنحاء العالم، وهو ما يدفع فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط استمارة تسجيل المتطوعين doha expo 2023 للمشاركة في اكسبو قطر.

🎥 | لِتُزهِر الدوحة! 🇶🇦🌺



تستعد دولة قطر لاستضافة المعرض الدولي للبستنة الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط مناخ صحراوي جاف 🏜



أهلًا بكم في #إكسبو_٢٠٢٣_الدوحة 🌳@Expo2023Doha | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/r4GYulKDYX — نديب قطر (@NadeebQa) January 25, 2022

رابط التسجيل في العمل التطوعي في قطر 2023 - برنامج Expo Doha Qatar 2023

رابط التسجيل في العمل التطوعي في قطر 2023 - برنامج Expo Doha Qatar 2023، العمل التطوعي في قطر يبدأ من مطلع شهر مارس/ آذار المقبل، وينتهي في شهر نوفمبر 2023، وهو يهدف إلى تحويل الصحراء في قطر إلى أراضي خضراء مثمرة تفيد الجميع، ويمكن للجميع أن يشارك في هذا البرنامج التي أطلقته دولة قطر لجميع الأشخاص في العالم، لكنه يستهدف بالدرجة الأولى إلى مختصين بشؤون البيئة والأرض.

doha expo 2023 استمارة تسجيل المتطوعين 2023

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