سان جيرمان ينوي التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

ينوي فريق باريس سان جيرمان، التعاقد مع نجم مانشستر سيتي رناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُشار إلى أن البرتغالي برناردو سيلفا من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، إلا أن اسمه ارتبط بالرحيل إلى برشلونة على مدار الفترات السابقة.

وقال موقع "le10sport": "إن سان جيرمان يفكر بشكل جدي في تقديم عرض لمانشستر سيتي، من أجل ضم سيلفا، الصيف المقبل، مقابل 70 مليون يورو".

جدير ذكره أنه لعب برناردو سيلفا في صفوف موناكو، قبل رحيله إلى السيتي، في نفس توقيت رحيل كيليان مبابي إلى سان جيرمان.