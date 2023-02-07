دراسة : الجلوس فى زحمة الطريق تؤدي إلى تلف الدماغ

حذرت دراسة جديدة في علم الأعصاب من أن استنشاق أبخرة عوادم الديزل أثناء الجلوس في زحام المرور قد يكون كارثيًا على مخك.

قال فريق من الباحثين بجامعة بريتيش كولومبيا إن فحوصات الدماغ تظهر ضعفًا متزايدًا في وظائف المخ بعد التعرض لتلوث مروري، حيث يمكن أن تبدأ علامات انخفاض وظائف المخ في الظهور في أقل من ساعتين من الانتظار فى الزحام المرورى، بحسب موقع "study find".

ركزت الدراسة على الاتصال الوظيفي للشخص - وهو مقياس يختبر مدى تفاعل مناطق الدماغ المختلفة مع بعضها البعض. وفقًا لمؤلفي الدراسة، هذه هي أول تجربة خاضعة للرقابة لإظهار دليل على أن البشر يظهرون تغيرًا في اتصال شبكة الدماغ نتيجة التعرض لتلوث الهواء.

وقال كريس كارلستين، الأستاذ ورئيس قسم طب الجهاز التنفسي ورئيس كندا للأبحاث في أمراض الرئة المهنية والبيئية في جامعة كولومبيا البريطانية، في بيان صحفى: "لعدة عقود ، اعتقد العلماء أن الدماغ قد يكون محميًا من الآثار الضارة لتلوث الهواء لكن تقدم هذه الدراسة ، التي تعد الأولى من نوعها في العالم ، أدلة جديدة تدعم العلاقة بين تلوث الهواء والإدراك."