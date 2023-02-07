هل تحول فينيسيوس جونيور ملكاً لإعلانات ريال مدريد ..؟!

مؤخراً تحول اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إلى أكثر لاعبي فريقه المطلوبين بالحملات الإعلانية.

وتألق فينيسيوس على مدار الموسم الماضي بشكل مبهر، حيث قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز 1-0 على ليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة يوم 29 مايو/ أيار 2022.

وأسهم فينيسيوس في 42 هدفاً خلال 52 مباراة خاضها مع الميرينجي الموسم الماضي، عبر تسجيل 22 هدفاً وصناعة 20، حيث سجل (بعيداً عن هدفه في ليفربول) أهدافاً حاسمة في شباك فرق مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وغيرهما في مختلف المسابقات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها:" إن فينيسيوس لديه تعاقدات مع 9 شركات رعاية من أكبر شركات الإعلانات في أوروبا".

ويُشار إلى أنه كان لدى شركة "نايكي" الأمريكية المتخصصة في صناعة الملابس والأدوات الرياضية تعاقد مع جونيور منذ 9 سنوات، ويفترض أنه كان سيمتد حتى 2028.

إلا أن فينيسيوس بات قريباً من التحول إلى شركة "أديداس" الألمانية راعي نادي ريال مدريد، بعد فسخ تعاقده مع الشركة الأمريكية.

كان لفشل ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في صيف 2022 من باريس سان جيرمان الفرنسي دور كبير في تغيير وضع اللاعب البرازيلي في قلعة سانتياجو بيرنابيو.

وبدوره، قرر فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة الميرينجي، تعديل عقد جونيور من خلال تمديده حتى عام 2028 وزيادة راتبه إلى 8 ملايين يورو، وزيادة الشرط الجزائي فيه من 700 مليون إلى مليار يورو.

جدير ذكره أنه يمكن للبرازيلي الواعد أن يحصل على عقد من "أديداس" يفوق ما يحصل عليه مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من "بوما" بـ25 مليون يورو، أو عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي، وكذلك كيليان مبابي، مع الشركة ذاتها والمقدر بـ19 مليون يورو لكل لاعب.