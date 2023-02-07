الشيخ عكرمة صبري : نحمل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي ستلحق بالأقصى نتيجة الحفريات ومنع الترميم

أكد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك، أن الحفريات التي يقوم بها الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك تؤثر تأثيراً مباشراً على المبنى الرئيس في المسجد الأقصى، وهي السبب في تساقط الحجارة ليلة أمس.

وأوضح الشيخ صبري خلال تصريحات صحفية لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "أن هذه الحفريات التي يقوم بها الاحتلال هي حفريات عبثية ولن تثبت أي حق لليهود في مدينة القدس ولا فائدة منها سوى الإضرار بالمسجد الأقصى المبارك والعقارات الوقفية التاريخية المحيطة بالمسجد الأقصى.

وكانت مصادر مقدسية أعلنت مساء أمس الاثنين، عن تساقط حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك، نتيجة رفض الاحتلال الترميم داخل المسجد الأقصى.

وحمل الشيخ صبري سلطات الاحتلال مسؤولية الأضرار التي ستلحق بالمسجد الأقصى المبارك نتيجة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال أسفله ومنع الاحتلال دائرة أوقاف القدس من القيام بعمليات الترميم للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ صبري: "المسجد الأقصى بحاجة إلى ترميم بشكل مستمر، موضحاً أن المسجد الأقصى وبناءً على مساحته التي تصل لـ144 دونماً فإنه يحتاج لصيانة بشكل يومي

وبخصوص التهديدات التي أطلقها قادة اليهود المتطرفين، أكد الشيخ صبري أن تهديدات المستوطنين ليست جديدة، مطالباً كافة المسلمين أن يكونوا حذرين ومتيقظين من أي مفاجئة قد تحصل من قبل اليهود المتطرفين في الأقصى.