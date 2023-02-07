التعليم بمصر يعلن موعد إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الأول لجميع الصفوف

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم بمصر اليوم الثلاثاء 7/2/2023 ، موعد إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية.

وأوضحت المصادر أن إعلان النتائج سيكون قبل انتهاء الأسبوع الجاري وإجازة نصف العام الدراسي، موضحة أن نتائج الصفوف الدراسية من الرابع حتى الثاني الإعدادي تم إعلانها بالكامل.

وبينت المصادر أن نتائج الشهادة الإعدادية ما زالت المديريات تعلنها آخرها ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023.

