التعليم بمصر تعلن موعد إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الأول لجميع الصفوف

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم بمصر اليوم الثلاثاء 7/2/2023 ، موعد إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية.

وأوضحت المصادر ان اعلان النتائج سيكون قبل انتهاء الأسبوع الجارى وإجازة نصف العام الدراسى، موضحة أن نتائج الصفوف الدراسية من الرابع حتى الثانى الاعدادى تم إعلانها بالكامل.

وبينت المصادر أن نتائج الشهادة الإعدادية ما زالت المديريات تعلنها آخرها ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسى 2022/2023.