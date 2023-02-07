زلزال سوريا.. وصول طائرات تحمل مُساعدات إيرانية لمطارات دمشق وحلب واللاذقية

وصلت طائرة إيرانية لمطار دمشق الدولي، الليلة الماضية، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا أمس الاثنين.

وتوجه السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني في تصريح صحفية في مطار دمشق بالتعازي للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني: "إن هذه الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم، والأدوية، والمواد الغذائية، ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم".

وأوضح السفير الإيراني أنه وبعد تفريغ حمولة الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا وخاصة في شمال سوريا، كاشفاً عن أن الطائرة الثانية ستهبط يوم غد في مطار حلب، وبعد ذلك طائرة ثالثة إلى مطار اللاذقية.

وتقدّم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في برقيته للرئيس الأسد بتعازيه بضحايا الزلزال، وأكّد استعداد بلاده لتقديم المساعدات على وجه السرعة.

وفي إطار أعداد الضحايا، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ١٣٥٣ إصابة – ٥٣٨ وفاة / في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس في حصيلة غير نهائية.

ومن ناحيته، أعلن الحشد الشعبي العراقي حالة الاستنفار العام ووجه الى سورية أسطول من المساعدات يضم ٢٠٠ شاحنة.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن تعازيه ومواساته للشعب السوري وأهالي الضحايا والمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم.

وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "نؤكد على تضامننا التام مع سورية حكومة وشعباً"، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.

وأمر الرئيس التونسي بإرسال مساعدات عاجلة إلى سورية على أن تتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات إليها.

وبدورها، قررت الحكومة المصرية إرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته بضحايا الزلزال، وأبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة الممكنة.

وناشدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، دول العالم ومنظماته المختصة لمد يد العون للحكومة السورية التي تعمل جاهدة بكل إمكانياتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مقدمة شكرها بالوقت نفسه للدول التي أعربت عن تضامنها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: "سورية تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

وأضافت الخارجية: "حكومة سورية تعرب عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها مع سورية وشعبها وتعازيها بضحايا الزلزال المدمر وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة للشعب السوري في هذه الظروف الصعبة".

وكان قد تلقّى الرئيس السوري بشار الأسد برقية تعزية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسيادته وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم.

كما تلقّى الأسد برقية مماثلة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد فيها وقوف الجزائر حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف القاسية، واستعدادها لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة.

ومن ناحيته، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تضامن مملكة البحرين حكومةً وشعباً مع الجمهورية العربية السورية في تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برقيته للرئيس الأسد عن تعازيه، مبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين.

وبعث رئيس الصين شي جين بينغ رسالة تعزية إلى الرئيس الأسد، معبّراً عن خالص وأحر التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، معرباً عن الثقة بأن سورية قيادة وشعباً قادرة على تجاوز آثار الكارثة في أقرب وقت ممكن.

وعبّر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن الدعم لعائلات الضحايا، متمنياً لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية الشفاء العاجل.

وكان الرئيس الأسد تلقى أيضاً برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقدم فيها بخالص التعازي القلبية للرئيس الأسد والشعب السوري وعائلات الضحايا، معرباً عن تضامن دولة فلسطين مع سورية في هذا المصاب الجلل.

كما أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برقيته للرئيس الأسد عن استعداد الحكومة العراقية لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة السورية.