بعد زلزال سوريا.. وصول طائرات تحمل مُساعدات "إيرانية" لمطارات دمشق وحلب واللاذقية

وصلت طائرة إيرانية لمطار دمشق الدولي، الليلة الماضية، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا أمس الاثنين.

وتوجه السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني في تصريح صحفية في مطار دمشق بالتعازي للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني: "إن هذه الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم، والأدوية، والمواد الغذائية، ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم".

وأوضح السفير الإيراني أنه وبعد تفريغ حمولة الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا وخاصة في شمال سوريا، كاشفاً عن أن الطائرة الثانية ستهبط يوم غد في مطار حلب، وبعد ذلك طائرة ثالثة إلى مطار اللاذقية.

وتقدّم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في برقيته للرئيس الأسد بتعازيه بضحايا الزلزال، وأكّد استعداد بلاده لتقديم المساعدات على وجه السرعة.

وفي إطار أعداد الضحايا، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ١٣٥٣ إصابة – ٥٣٨ وفاة/ في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس في حصيلة غير نهائية.

ومن ناحيته، أعلن الحشد الشعبي العراقي حالة الاستنفار العام ووجه الى سورية أسطول من المساعدات يضم ٢٠٠ شاحنة.