سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 7-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ومع ترنح أسعار المعدن الأصفر الثمين في الأيام الأخيرة يحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري يوميا في عرض مقالات نقوم بوضع أسعار الذهب في سوريا أولا بأول وكل ما عليكم الان بعد هذه المقدمة في المواصلة بمتابعة السطور والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 7-2-2023

سعر غرام عيار 21 في الحسكة قد وصل عند مستوى شراء: 384,000 ، مبيع: 387,000

سعر غرام عيار 21 في حلب قد وصل عند مستوى شراء: 380,000 ، مبيع:386,000

سعر غرام عيار 21 في إدلب قد وصل عند مستوى شراء: 380,000، مبيع: 380,000

سعر غرام عيار 21 في دمشق قد وصل عند مستوى شراء: 380,000 ، مبيع: 386,000

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 414,857 شراء 414,286

عيار 22 بيع 380,286 شراء 379,762

عيار 21 بيع 363,000 شراء 362,500

عيار 18 بيع 311,143 شراء 310,714

عيار 14 بيع 242,000 شراء 241,667

عيار 12 بيع 207,429 شراء 207,143

الاونصة بيع 12,902,057 شراء 12,884,286

الجنيه الذهب بيع 2,904,000 شراء 2,900,000

الكيلو بيع 414,857,143 شراء 414,285,714

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 151,309 ليرة $60.22

سعر الذهب عيار 22 138,701 ليرة $55.20

اسعار الذهب عيار 21 132,398 ليرة $52.70

اسعار الذهب عيار 18 113,483 ليرة $45.17

سعر الذهب عيار 14 88,264 ليرة $35.13

سعر الذهب عيار 12 75,654 ليرة $30.11

اسعار أوقية الذهب 4,705,702 ليرة $1,873

اسعار جنيه الذهب 1,059,187 ليرة $421.56

اسعار كيلو الذهب 151,308,756 ليرة $60,222

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 7-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .